Число случаев заражения коронавирусом во Франции увеличилось до 7734

Более 7,7 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано во Франции с начала эпидемии, 175 умерли.

Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему моменту число подтвержденных случаев составляет 7730, <...> 175 человек умерли", - заявил он. По словам Саломона, 7% погибших - люди младше 65 лет. В этой возрастной группе также отмечаются случаи тяжелого протекания болезни. "Каждые три дня количество случаев удваивается", - добавил он.

"В общей сложности госпитализированы 2579 человек. Это значит, что 5 тыс. человек [считаются] излечившимися, или же переведены на домашний карантин", - подчеркнул глава управления здравоохранения, отметив, что за последние два дня из больниц были выписаны 602 человека. В реанимации по-прежнему остаются 699 человек.

Ранее агентство France-Presse сообщило, что власти планируют провести в среду "первую военную эвакуацию" больных из больницы города Мюлуз, который официально считается одним из очагов распространения коронавируса. По его данным, часть пациентов вывезут в больницу города Тулон на самолете службы здравоохранения французских вооруженных сил, оборудованном шестью реанимационными ячейками.