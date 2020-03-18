Саммит ЕС утвердил закрытие на 30 дней внешних границ Евросоюза

Главы государств и правительств Евросоюза утвердили закрытие на 30 дней внешних границ сообщества в целях борьбы с распространением нового коронавируса. Это решение должно вступить в силу как можно скорее, заявили во вторник председатели Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен по итогам видеоконференции лидеров ЕС.

"Мы решили утвердить временное ограничение на все поездки в ЕС, кроме неотложных, сроком на 30 дней для борьбы с коронавирусом, на основе предложения Еврокомиссии", - сказал он, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Закрыть границы

По словам Мишеля, границы будут закрыты для поездок, которые не являются неотложными. Так, исключение будет сделано для дипломатов, медработников, исследователей, занимающихся проектами по борьбе с коронавирусом, транспортного персонала, граждан и резидентов ЕС, возвращающихся домой, а также членов их семей. Первым следствием этой меры станет прекращение выдачи шенгенских виз, по действующим визам в ЕС нельзя будет въехать с туристическими или иными целями, которые не входят в список исключений.

На вопрос журналистов о том, когда вступит это решение в силу, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила: "Как можно скорее. Мы призвали страны-члены принять эти меры как можно скорее".

Ожидается, что оно вступит в силу с 18 марта.

"Зеленые коридоры"

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз также утвердил решение о создании "зеленых коридоров" для грузовиков, доставляющих в сообщество и перевозящих через внутренние границы Евросоюза ключевые товары, в первую очередь, медикаменты и продукты питания. "Саммит ЕС утвердил рекомендации Еврокомиссии о создании на границах "зеленых коридоров", доставляющих ключевые товары, включая медикаменты и продукты питания", - заявила она.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что с сегодняшнего дня страны ЕС запустили совместный тендер на закупку личных защитных средств, включая медицинские маски. В этом проекте приняли участие 24 страны ЕС, тендер для заинтересованных компаний стартует уже во вторник.

Разработка вакцины

Шарль Мишель также сообщил, что Евросоюз будет финансировать разработку вакцины от коронавируса, которая должна стать доступна для всех. "Мы подчеркнули необходимость продвигать финансирование исследований и разработки вакцины, которая должна стать доступна абсолютно для всех", - сказал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в свою очередь, что ЕС рассчитывает, что вакцина от коронавируса будет готова к осени. "Вчера я связалась с руководством инновационной исследовательской компании, которая работает над многообещающей технологией, чтобы разработать вакцину от коронавируса. ЕС им выделяет финансирование до €80 млн. Я надеюсь, что благодаря этой помощи у нас будет вакцина до осени", - отметила она.

Пандемия

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.