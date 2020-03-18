Пентагон выделит до 5 млн респираторов из своего стратегического резерва

Министерство обороны США выделит до 5 млн респираторов из своего стратегического резерва в рамках мер борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщил на брифинге шеф Пентагона Марк Эспер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министерство обороны предоставит Министерству здравоохранения и социальных служб до 5 млн <...> респираторов и других средств индивидуальной защиты из наших собственных стратегических резервов", - сказал он. "Первый миллион респираторов станет доступен сразу же", - отметил министр.

В дополнение к этому Пентагон выделит до 2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, а также предоставит доступ к 14 своим лабораториям, чтобы в них смогли проводить тесты на коронавирус.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 5613, умерли по меньшей мере 94 человека. Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.