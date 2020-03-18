https://news.day.az/world/1213578.html Коронавирус выявлен во всех странах Европы
Коронавирус выявлен во всех странах Европы
Коронавирус выявлен во всех странах Европы. Вечером 17 марта два случая коронавируса зафиксированы в Черногории.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по словам премьера страны Душко Марковича, это вернувшиеся из-за границы женщины 1948 и 1973 года рождения.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.
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