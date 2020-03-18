https://news.day.az/world/1213582.html 3 ракеты разорвались неподалеку от "зеленой зоны" в Багдаде
3 ракеты разорвались неподалеку от "зеленой зоны" в Багдаде
Район Багдада Эль-Джадрия, прилегающий к "зеленой зоне", подвергся во вторник ракетному обстрелу.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, три ракеты разорвались близ этого укрепленного района, где размещены государственные учреждения и иностранные диппредставительства.
По его данным, одна из ракет попала в жилой дом, зданию нанесен материальный ущерб, о жертвах и пострадавших в результате случившегося не сообщается.
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