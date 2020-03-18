В Турции зафиксирована первая смерть от коронавируса нового типа

Первый случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, был зафиксирован в Турции.

Об этом заявил в среду министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа на пресс-конференции в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Семь дней назад я объявил о первом случае заражения коронавирусом. Сегодня у меня есть печальная новость, сегодня умер один из заболевших. Ему было 89 лет, - подчеркнул министр. - Число зарегистрированных случаев заражения увеличилось на 51, общее число заболевших составляет 98 человек".

По словам Коджи, умерший заразился коронавирусом от китайского коллеги.