https://news.day.az/world/1213583.html В Турции зафиксирована первая смерть от коронавируса нового типа
В Турции зафиксирована первая смерть от коронавируса нового типа
Первый случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, был зафиксирован в Турции.
Об этом заявил в среду министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа на пресс-конференции в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Семь дней назад я объявил о первом случае заражения коронавирусом. Сегодня у меня есть печальная новость, сегодня умер один из заболевших. Ему было 89 лет, - подчеркнул министр. - Число зарегистрированных случаев заражения увеличилось на 51, общее число заболевших составляет 98 человек".
По словам Коджи, умерший заразился коронавирусом от китайского коллеги.
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