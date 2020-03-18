Число заболевших коронавирусом в Армении увеличилось в 2.5 раза

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили в Армении, общее число заболевших достигло 78, сообщил министр здравоохранения страны Арсен Торосян, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"У нас есть еще шесть новых подтвержденных случаев коронавируса... Общее количество достигло 78", - сказал Торосян на странице в Facebook.

Ранее власти сообщали о 72 подтвержденных случаях коронавируса. 16-го марта их было 30.