Европа вводит запрет на въезд для иностранных граждан

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз принимает запрет на въезд иностранных граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по ее словам, страны ЕС согласовали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса.

Меркель уточнила, что предполагается ввести запрет на въезд с небольшими исключениями.

Канцлер добавила, что Германия начнет реализовывать этот запрет немедленно.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.