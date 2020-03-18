https://news.day.az/world/1213586.html Число случаев заражения новым коронавирусом в Германии превысило 9300
Число случаев заражения новым коронавирусом в Германии превысило 9300
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии достигло 9367.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие новые данные привел во вторник вечером телеканал N-tv со ссылкой на данные, поступившие из федеральных земель ФРГ.
Ранее агентство DPA сообщило о 8598 инфицированных. По последним данным, от последствий заболевания умерли 26 немцев.
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