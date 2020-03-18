Число случаев заражения новым коронавирусом в Германии превысило 9300

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии достигло 9367.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие новые данные привел во вторник вечером телеканал N-tv со ссылкой на данные, поступившие из федеральных земель ФРГ.

Ранее агентство DPA сообщило о 8598 инфицированных. По последним данным, от последствий заболевания умерли 26 немцев.