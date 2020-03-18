В Италии проведут тесты препарата от коронавируса

В Италии с четверга начнутся тесты препарата "тоцилизумаб", применяющегося при ревматоидном артрите, для лечения коронавируса COVID-19, заявил глава национального агентства по лекарственным средствам Никола Магрини, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее вещество тоцилизумаб показало эффективность в больницах Неаполя и Модены. Оно относится к группе иммунодепрессантов, применяемых в лечении ревматических заболеваний суставов.

"С четверга начнутся эксперименты с тоцилизумабом, предварительные исследования которого показали ободряющие результаты", - заявил Магрини.

По его словам, в тестах примут участие около 330 пациентов.

Для лечения коронавируса итальянские медики используют противовирусные лекарства, применяющиеся при СПИД. Во вторник местные СМИ сообщили о выздоровлении79-летнего пациента, которого лечили препаратом ремдезевир, который ранее показывал положительные результаты против лихорадки Эбола.

Согласно официальным данным, обнародованным в понедельник главой службы гражданской обороны Анджело Боррелли, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы 31,5 тысяча случаев заражения новым типом вируса, выздоровели 2941 человек, число жертв достигло 2503.