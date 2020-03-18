В Греции нарушители мер карантина по COVID-19 получили тюремные сроки

Суды в Греции вынесли первые приговоры нарушителям мер карантина по коронавирусу - тюремные сроки до 18 месяцев и денежные штрафы, сообщает издание "Прото тема".

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, дела арестованных рассматривают специальные суды, разбирающие дела лиц, пойманных с поличным или застигнутым на месте преступления.

Полиция с 12 марта арестовала 143 человек, которые в нарушение запрета открыли кафе, таверны, парикмахерские. В Афинах 15 марта был арестован 31 человек, в отношении 29 из них возбуждены дела.

Двух арестованных спецсуд приговорил к году тюрьмы и штрафу в 300 евро за нарушение мер по профилактике передачи инфекционных заболеваний. Еще 27 человек попросили отсрочку, их дела суд рассмотрит после отмены ограничений на работу судов, сообщает издание.

"При этом прокуратура Ареопага - верховного суда - выпустила циркуляр, в котором требует строго соблюдать процедуру судебного процесса для задержанных с поличным в отношении для тех, кто нарушает меры по предотвращению передачи вируса. За это в последние дни полицейские власти произвели десятки арестов в Греции", - пишет издание.

На Крите 18 месяцев тюрьмы условно и штрафу в 3 тысячи евро приговорен владелец кафе, открывший свое заведение в районе Мессара в городе Ираклион, сообщает cretalive.gr. Мужчина поехал в спецсуд без адвоката и не захотел откладывать суд.

"Суровое наказание" - восьмимесячный тюремный срок и штраф в размере 2500 евро - вынес суд на острове Хиос владельцу кафе в центре города за обслуживание за столиками постоянных клиентов, сообщает издание Chios news.

"Уголовный суд был особенно суров, как и прокурор, который указал на наступление новых времен и на то, что всем требуется личная ответственность за соблюдение закона", - пишет издание. Приговор можно будет обжаловать.

В Греции за сутки зафиксированы 35 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, всего в стране 387 подтвержденных случаев инфицирования. Умерли пять человек.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телеобращении к нации в среду заявил, что страна находится на войне с невидимым врагом - коронавирусом, от каждого требуется ответственное поведение, все должны быть дисциплинированными, а те, кто ведет себя антисоциально, будут показательно наказаны.