В Лас-Вегасе казино закрываются из-за коронавируса

Все развлекательные заведения в штате Невада, включая казино Лас-Вегаса, будут закрыты из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор штата Стив Сисолак, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Закрытие казино касается каждого казино в штате Невада... Каждый игровой аппарат должен быть выключен сегодня к полуночи", - заявил Сисолак в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

Он заявил, что меры, связанные с закрытием развлекательных заведений, нацелены на сдерживание пандемии.