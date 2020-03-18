Контрольный тест президента Бразилии на коронавирус дал отрицательный результат

Контрольный тест президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сам политик написал во вторник вечером в своем аккаунте в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сообщаю, что мой второй тест на COVID-19 дал отрицательный результат", - сообщил президент, пожелав своим подписчикам доброй ночи.

11 марта у главы пресс-службы Болсонару Фабио Вайнгартена, который входил в состав делегации, сопровождавшей политика в ходе состоявшегося ранее визита в США, было выявлено заражение коронавирусом. Сообщалось также, что в поездке он находился рядом с президентом и непосредственно контактировал с ним. Кроме того, чиновник разместил на своей странице в Instagram фотографию, на которой он изображен рядом с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом США Майклом Пенсом.

Вайнгартен был помещен на карантин, а Болсонару, которому 21 марта исполнится 65 лет, и члены его делегации, в том числе министры обороны, госбезопасности и энергетики, сдали анализы на коронавирус. Бразильский президент в пятницу на своей странице в Facebook написал, что коронавируса по результатам анализа у него не выявлено.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляньями. Сейчас выявлено 290 инфицированных в 17 субъектах федеративной республики, есть два летальных исхода заболевания. Ранее Болсонару выражал сомнение в реальных масштабах угрозы, исходящей от коронавируса. По его мнению, СМИ излишне нагнетают ситуацию