Вот так выглядит Европа после закрытия границ - ФОТОРЕПОРТАЖ
Разные страны начали закрывать границы из-за коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на rbc.ru, Россия с 18 марта тоже ограничит въезд иностранцев и лиц без гражданства на свою территорию. О закрытии границ для иностранных граждан объявили государства Евросоюза и Шенгенской зоны, контроль усилен и на внутренних границах ЕС.
За последний месяц центром эпидемии стала Европа. Число заболевших в мире к 17 марта превысило 179 тыс., умерли более 7 тыс. человек.
Как европейцы охраняют свои границы - смотрите ниже.
Грайнау, граница Германии и Австрии. Знак напоминает о необходимости двухнедельного карантина при въезде в ФРГ
Кель, граница Германии и Франции
Очередь грузовиков на немецком автобане А5 рядом со швейцарской границей
Халупки, Польша. Контроль состояния здоровья въезжающих со стороны Чехии
Вилар-Формозу, граница Португалии и Испании
Свинезунд, граница Норвегии и Швеции
Ла-Жункера, Испания. Контроль въезжающего со стороны Франции транспорта
Гренцтале, граница Латвии и Литвы
Ментона, граница Франции и Италии
Градек-над-Нисою, граница Чехии и Польши
Семьи с детьми переходят пешком границу Австрии и Германии в Киферсфельдене, после того как их поезд не пустили на территорию ФРГ
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре