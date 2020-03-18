Вот так выглядит Европа после закрытия границ

Разные страны начали закрывать границы из-за коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на rbc.ru, Россия с 18 марта тоже ограничит въезд иностранцев и лиц без гражданства на свою территорию. О закрытии границ для иностранных граждан объявили государства Евросоюза и Шенгенской зоны, контроль усилен и на внутренних границах ЕС.

За последний месяц центром эпидемии стала Европа. Число заболевших в мире к 17 марта превысило 179 тыс., умерли более 7 тыс. человек.

Как европейцы охраняют свои границы - смотрите ниже.

Грайнау, граница Германии и Австрии. Знак напоминает о необходимости двухнедельного карантина при въезде в ФРГ

Кель, граница Германии и Франции

Очередь грузовиков на немецком автобане А5 рядом со швейцарской границей​

Халупки, Польша. Контроль состояния здоровья въезжающих со стороны Чехии

Вилар-Формозу, граница Португалии и Испании

Свинезунд, граница Норвегии и Швеции​

Ла-Жункера, Испания. Контроль въезжающего со стороны Франции​ транспорта

Гренцтале, граница Латвии и Литвы

Ментона, граница Франции и Италии​

Градек-над-Нисою, граница Чехии и Польши

Семьи с детьми переходят пешком границу Австрии и Германии в Киферсфельдене, после того как их поезд не пустили на территорию ФРГ