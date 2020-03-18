Дайвер чуть не угодил в пасть к киту

Во время подводного путешествия у побережья коммуны Шервёй (фюльке Тромс, Норвегия) 58-летний немецкий дайвер Петер Шнайдер оказался на пути у трапезничающего горбатого кита, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Любитель острых ощущений едва разминулся с огромным морским млекопитающим, которое открыло пасть и занималось поглощением рыбы. Со слов дайвера, в планы горбатого кита не входило заглатывание крупной добычи и он в самый последний момент изменил направление своего маршрута и проплыл совсем близко.

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