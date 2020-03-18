Байден почти лишил Сандерса шансов на победу в гонке демократов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден во вторник одержал уверенную победу на первичных выборах (праймериз) в трех американских штатах. Он значительно увеличил отрыв от своего, по сути, единственного соперника в предвыборной борьбе демократов - сенатора от Вермонта Берни Сандерса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Праймериз состоялись во Флориде, Иллинойсе и Аризоне. На кону были суммарно более 440 голосов делегатов, которые на предстоящем 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии. Обработка бюллетеней в этих штатах официально пока не завершена, но ведущие американские СМИ уверены, что победу с немалым перевесом во всех трех случаях одержал Байден.

До выборов во вторник он опережал Сандерса примерно на 150 голосов. Теперь его преимущество увеличилось почти в два раза. Согласно последним оценкам газеты The New York Times, с учетом предварительных итогов голосования во вторник у Байдена 1147 голосов, у Сандерса - 861.

У сенатора от Вермонта по-прежнему есть теоретическая возможность заручиться поддержкой 1991 делегата от штатов, что необходимо для выдвижения кандидатом в президенты от демократов, но для этого ему надо одержать серию крупных побед на предстоящих праймериз. Если верить последним опросам общественного мнения в США, шансов на это очень мало.

The New York Times называет имеющийся у Байдена отрыв по числу голосов делегатов "почти непреодолимым" для Сандерса.

Задел на президентские выборы

Уверенная победа во Флориде и Аризоне была для Байдена очень важна, поскольку они входят в сравнительно небольшое число штатов, где трудно предсказать исход голосования на президентских выборах.

"Поскольку в Америке голосуют выборщики, представляющие штаты, а не само население, в игре реально находятся 10-12 штатов. Все остальные являются по своей сути однопартийными. Заранее известно, какая партия, какой кандидат выиграет выборы", - отметил ранее в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

Наряду с Аризоной и Флоридой в число данных "колеблющихся" штатов входят, в частности, Мичиган, Висконсин, Пенсильвания, Огайо, Миннесота, Невада, Северная Каролина и Вирджиния. На президентских выборах 2016 года Дональд Трамп, будучи кандидатом от республиканцев, с небольшим перевесом победил в Аризоне и Флориде демократа Хиллари Клинтон.

Иллинойс, где Байден также во вторник нанес поражение Сандерсу, с этой точки зрения менее важен. Он входит в число штатов, где кандидату в президенты от демократов одержать победу над республиканцем заведомо проще всего.