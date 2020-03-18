https://news.day.az/world/1213663.html У берегов Вануату произошло мощное землетрясение
У берегов Вануату произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов островного государства Вануату в южной части Тихого океана.
Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Землетрясение было зафиксировано в 03.13 по времени UTC. Эпицентр располагался в 101 километре к северо-западу от города Сола. Очаг землетрясения залегал на глубине 170 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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