У берегов Вануату произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов островного государства Вануату в южной части Тихого океана.

Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 03.13 по времени UTC. Эпицентр располагался в 101 километре к северо-западу от города Сола. Очаг землетрясения залегал на глубине 170 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.