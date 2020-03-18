Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Туристы со всей Европы могли заразиться коронавирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль. Об этом сообщила немецкая газета Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств. В частности, многие зараженные в скандинавских странах и Германии посещали этот курорт. Также сообщается, что коронавирусом был заражен бармен заведения "Китцлох", и многие европейские туристы заразились именно там.

Издание подчеркивает, что подъемники и бары на курорте работали вплоть до прошедших выходных, несмотря на большое количество заразившихся. Местные издания обвинили работников туристической сферы в желании получить как можно больше выгоды, несмотря на угрозу здоровью людей, а региональные власти - в бездействии. Однако мэр Ишгля эти обвинения отрицает и утверждает, что все меры были приняты своевременно.