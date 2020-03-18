Опустевшая Северная столица России во время коронавируса

Правительство России с 18 марта по 1 мая решило ограничить въезд иностранцев в страну.

Как передает Day.Az со ссылкой на amic.ru, в больших туристических городах России изменится многое.

Там уже и без этого площади практически пустые, туристов не видно, отменяются концерты и крупные мероприятия.

Вот так выглядит Северная столица России сейчас, когда люди опасаются эпидемии коронавируса. Спойлер: она все равно потрясающе красива.