https://news.day.az/world/1213665.html Опустевшая Северная столица России во время коронавируса - ФОТО
Опустевшая Северная столица России во время коронавируса - ФОТО
Правительство России с 18 марта по 1 мая решило ограничить въезд иностранцев в страну.
Как передает Day.Az со ссылкой на amic.ru, в больших туристических городах России изменится многое.
Там уже и без этого площади практически пустые, туристов не видно, отменяются концерты и крупные мероприятия.
Вот так выглядит Северная столица России сейчас, когда люди опасаются эпидемии коронавируса. Спойлер: она все равно потрясающе красива.
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