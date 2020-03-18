Сверхманевренность F-22 попала на камеры

Пользователь Combat_learjet опубликовал в Twitter ролик с маневрами американского истребителя пятого поколения F-22 Raptor. Согласно The Aviationist, речь идет о маневре, известном как петля с большим углом атаки, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Это замедленное видео маневрирования F-22 Raptor завораживает", - пишет The Drive.

Комментируя данный ролик, в издании отметили, что своей сверманевренностью F-22 Raptor обязан двухмерному управлению вектором тяги. Там же указывается, что российский истребитель поколения 4++ Су-35 имеет трехмерное управление вектором тяги, однако по совокупности характеристик, в частности, малозаметности, американский самолет превосходит российский.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.