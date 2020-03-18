https://news.day.az/world/1213687.html Безлюдные каналы в Венеции стали очень чистыми - ВИДЕО
Безлюдные каналы в Венеции стали очень чистыми - ВИДЕО
Отсутствие туристов из-за эпидемии коронавируса положительно сказалось на чистоте венецианских каналов, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
Водные каналы Венеции стали очень чистыми из-за прекращения массового движения по ним.
Из-за пандемии коронавируса, в Венеции прекратился наплыв туристов. Это закономерно повлияло на чистоту каналов. Местные жители говорят, что воды каналов стали чище, чем когда-либо.
Жители Венеции публикуют в соцсетях видео и фото, на которых видно, что вода каналов довольно прозрачная.
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