Безлюдные каналы в Венеции стали очень чистыми

Отсутствие туристов из-за эпидемии коронавируса положительно сказалось на чистоте венецианских каналов, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Водные каналы Венеции стали очень чистыми из-за прекращения массового движения по ним.

Из-за пандемии коронавируса, в Венеции прекратился наплыв туристов. Это закономерно повлияло на чистоту каналов. Местные жители говорят, что воды каналов стали чище, чем когда-либо.

Жители Венеции публикуют в соцсетях видео и фото, на которых видно, что вода каналов довольно прозрачная.

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