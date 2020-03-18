Сотни возможных распространителей коронавируса сожгли в Индонезии

Власти города Суракарта (Индонезия) истребили сотни летучих мышей. Об этом сообщается на сайте Newsflare, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Все животные были изъяты у рыночных торговцев. По заявлению исполняющего обязанности директора департамента сельского хозяйства, рыбного промысла и безопасности пищевых продуктов Саида Рамадхона (Said Romadhon), это было сделано в связи с тем, что летучие мыши считаются возможными распространителями нового коронавируса.

Правительство Суракарты и Центр охраны природных ресурсов провинции Центральная Ява приняли решение уничтожить летучих мышей, чтобы предотвратить распространение инфекции. Их поместили в клетки и седировали, а затем сожгли.

Ученые из Пекинского университета еще в январе выдвинули гипотезу, что источником коронавируса SARS-CoV-2 были летучие мыши. Этих животных продавали на рынке в Ухане для употребления в пищу.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли около восьми тысяч человек, выявлено более 198 тысяч случаев заражения. Вирус передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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