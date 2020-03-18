В Британии отказались госпитализировать заболевшую COVID-19 актрису Ольгу Куриленко

Актриса Ольга Куриленко, которая заразилась коронавирусом, в своем Instagram рассказала, почему находится не в больнице, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам актрисы, сейчас больницы переполнены. В них забирают людей, которые борются за жизнь.

"Мне сказали, что если станет хуже, звонить опять в скорую", - написала она.

В больнице, куда ее привезли с температурой выше 39 градусов, ей сделали тест: взяли мазок в горле. Куриленко отметила, что вирус может быть где угодно, в том числе и на поверхностях.

"Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки", - предположила актриса.