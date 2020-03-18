Католикос всех армян позорно сбежал из Армении от коронавируса

Сразу после того, как стало известно о планах правительства о введении режима чрезвычайной ситуации в Армении, занимающий должность католикоса мерзавец по имени Гарегин Б помчался из содрогающегося от коронавируса Эчмиадзина в аэропорт Звартноц, сел в самолет "Аэрофлота" и умчался в Москву.

Как передает Day.Az, так отреагировало на недостойное поведение духовного лидера армян издание Armenia.im.

"Вот оно - подлинное лицо нашего духовного лидера, опозорившего армянскую церковь и своим невежеством и сущностью расплодившего сектантов по всей стране.

Католикос, наверняка не понимающий, что такое эпидемия, накануне разрешил воскресные литургии, в том числе, в центре распространения коронавируса Эчмиадзине. А сегодня он смотался "Аэрофлотом" в Москву к своему брату, вновь доказывая, что главной угрозой для нас является отнюдь не эпидемия, а то, что мы позволяем таким людям, как Гарегин Б, изображать из себя святошу, делать на имени Христа бизнес и позорить армянскую церковь", - написал сайт, указав, что информацию о бегстве католикоса подтверждают как его источники, так и источники агентства Civilnet.

P.S.: После того, как о его бегстве стало известно СМИ, Гарегин поспешил вернуться, чтобы не ударить лицом в грязь.