Гигантское мутное пятно появилось в Черном море

Гигантское мутное пятно появилось в Чёрном море возле Новороссийска. На этих кадрах, снятых из окна одной из городских многоэтажек, видно, как вода меняет цвет, словно в неё высыпали тонны песка, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Масштабы бедствия поражают. Площадь загрязнения растянулась на сотню метров вдоль берега и на десятки в глубь моря.

Новороссийцы быстро нашли объяснение происходящему. Они считают, что в воду незаконно сливают стоки и, скорее всего, с ближайшей стройки - такое уже происходило ранее.

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