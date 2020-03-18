https://news.day.az/world/1213740.html В Армении резко выросло количество людей, зараженных коронавирусом
В Армении резко выросло количество людей, зараженных коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашиян сообщил, что по последним данным в республике подтверждено 84 случая заражения коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"На сегодняшний день у нас есть 84 подтвержденных случаев заражения коронавирусом", - сказал он в ходе прямого включения на своей странице в Facebook.
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