В Армении резко выросло количество людей, зараженных коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашиян сообщил, что по последним данным в республике подтверждено 84 случая заражения коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"На сегодняшний день у нас есть 84 подтвержденных случаев заражения коронавирусом", - сказал он в ходе прямого включения на своей странице в Facebook.