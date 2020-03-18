Швеция вводит временный запрет на въезд в страну из-за коронавируса

Швеция с 19 марта вводит временный запрет на въезд в страну для иностранцев в рамках борьбы с коронавирусом, решение будет действовать по меньшей мере 30 дней, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Швеция вводит временный запрет на въезд в страну для иностранцев в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Запрет на въезд вступает в силу 19 марта и будет действовать по меньшей мере 30 дней.

Ограничение касается тех, кто въезжает в Швецию из стран, не входящих в ЕС/ЕЭС/Швейцарии", - говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

При этом в посольстве обратили внимание, что ограничение не коснётся граждан Швеции и лиц, постоянно проживающих в Швеции, а также лиц, нуждающихся в международной защите, дипломатов, медицинского персонала, сотрудников транспортных компаний, доставляющих грузы в Швецию, и некоторых других категорий.

Ранее сообщалось, что с 18 марта в Швеции на карантин закрываются университеты, гимназии и учебные заведения для взрослых.

Число заразившихся коронавирусом в Швеции составляет 1059, зафиксировано семь случаев с летальным исходом. Все скончавшиеся пациенты входили в группу повышенного риска.