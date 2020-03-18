В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 38 человек

Коронавирус подтвердили еще у четырех человек в Грузии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

При этом общее число заболевших достигло 38 человек, сообщили на специальном сайте по мониторингу заболевания, который был создан правительством страны.

Во вторник в стране было зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусом.

"Подтвержденных случаев инфицирования - 38, в режиме карантина - 1261, под наблюдением - 211", - сообщили на сайте.