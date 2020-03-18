https://news.day.az/world/1213754.html В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 38 человек
В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 38 человек
Коронавирус подтвердили еще у четырех человек в Грузии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
При этом общее число заболевших достигло 38 человек, сообщили на специальном сайте по мониторингу заболевания, который был создан правительством страны.
Во вторник в стране было зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусом.
"Подтвержденных случаев инфицирования - 38, в режиме карантина - 1261, под наблюдением - 211", - сообщили на сайте.
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