В Беларуси число заразившихся коронавирусом превысило 50 человек

Общее число выявленных случаев нового коронавируса в Беларуси выросло до 51. Об этом сообщила в среду пресс-служба минздрава, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

До этого официально сообщалось о 36 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19.

"По состоянию на 8.00 утра, сегодня только девять пациентов имеют клинические признаки инфекции COVID-19, то есть, по сути, являются больными. Также на контроле находятся 37 пациентов с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уже выписаны пять выздоровевших пациентов, у которых ранее был диагностирован вирус, еще трем проводится повторное лабораторное обследование, и они готовятся к выписке в ближайшее время.