Арктика начала таять на глазах

Арктика начала таять буквально на глазах. Из-за рекордно теплого февраля ледяной покров стал на 850 тысяч квадратных километров меньше обычного, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Такая площадь сопоставима с территорией Франции и Италии вместе взятых. Специалисты называют изменения климата - "петлей обратной связи".

Снег начинает быстрее таять, он отражает меньше солнечного света, что ускоряет процесс. Это приводит к исчезновению животных и усложняет жизнь коренных народов Севера.

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