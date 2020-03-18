https://news.day.az/world/1213762.html Арктика начала таять на глазах - ВИДЕО
Арктика начала таять на глазах - ВИДЕО
Арктика начала таять буквально на глазах. Из-за рекордно теплого февраля ледяной покров стал на 850 тысяч квадратных километров меньше обычного, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Такая площадь сопоставима с территорией Франции и Италии вместе взятых. Специалисты называют изменения климата - "петлей обратной связи".
Снег начинает быстрее таять, он отражает меньше солнечного света, что ускоряет процесс. Это приводит к исчезновению животных и усложняет жизнь коренных народов Севера.
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