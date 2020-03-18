В Грузии около ста человек принудительно отправили на карантин

Грузинские правоохранители принудительно отправили на карантин 99 человек, нарушивших правила домашней самоизоляции, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает МВД Грузии, передает Day.Az со ссылкой на Грузия-Online.

"Все граждане, нарушившие правила самоизоляции в Тбилиси, Имеретии, Самегрело, Кахетии, Мцхета-Мтианети, Шида Картли, Квемо Картли, Самцхе-Джавахети, Гурии и Аджарии, принудительно переведены в карантинную зону. Из-за нарушений правил самоизоляции в карантинные зоны принудительно доставилены в общей сложности 99 человек",- сказано в заявлении министерства.

По информации МВД, 17 марта в результате совместного мониторинга выявлено 28 новых фактов нарушения самоизоляции.

Ведомство призвало жителей страны проявлять высокую гражданскую ответственность и не нарушать предписания.

Напомним, что в Грузии по состоянию на среду выявлено 38 случаев заражения новым коронавирусом.