Папа Римский призвал в дни карантина проявлять любовь к близким

Папа Римский Франциск в связи с эпидемией коронавируса призвал верующих, находящихся на карантине, проявлять любовь и участие в отношении близких, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В эти трудные дни мы можем вновь обратиться к небольшим конкретным жестам близости в отношении людей, которые для нас наиболее близки, проявить нежность к нашим дедушкам и бабушкам, поцеловать наших детей, людей, которых мы любим. Это важные жесты", - сказал он в интервью, которое во вторник опубликовала римская газета la Repubblica.

Папа Франциск напомнил, как важно в это трудное время проявить простое человеческое участие и заботу. При этом он попросил быть особенно внимательными к людям, потерявшим родственников и друзей. "Утешение должно стать сейчас долгом для всех", - отметил понтифик.

По его словам, даже неверующий человек в этой ситуации "может верить в любовь людей, находящихся рядом, и в этом обрести надежду".

Понтифик также рассказал, что во время воскресного посещения римской базилики Санта-Мария-Маджоре и церкви Сан-Марчелло-аль-Корсо молил Бога остановить эпидемию коронавируса.

"Я попросил Господа остановить эпидемию: Господи, останови ее своей рукой! Я молился об этом", - сказал Папа Франциск.