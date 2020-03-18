В Турции задержаны 24 человека за рассылку ложных сведений о коронавирусе
В Турции задержаны 24 человека, которые распространяли в социальных сетях заведомо ложную информацию о коронавирусе. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на заявление МВД страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным ведомства, всего по данному делу были выявлены 137 лиц, которые рассылали недостоверные и провокационные сообщения о вирусе. 24 из них задержаны.
В настоящее время продолжаются поиски других подозреваемых.
В настоящее время в Турции зафиксировано 98 случаев заражения коронавирусом, один человек умер.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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