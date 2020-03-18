Трамп санкционировал отсрочку налоговых платежей на $300 миллиардов

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что президент Дональд Трамп санкционировал отсрочку по налоговым выплатам на сумму 300 миллиардов долларов, поскольку экономика страдает от последствий коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Срок уплаты налогов истекает 15 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса власти США предоставят американцам отсрочку на 90 дней.

Физические лица могут отложить платежи на сумму до 1 миллиона долларов, компании - на сумму до 10 миллионов долларов без штрафных санкций.

"Мы призываем тех американцев, которые могут подать свои налоговые декларации, продолжать подавать их 15 апреля, потому что для многих американцев осуществляется возврат налогов", - сказал Мнучин журналистам на брифинге.

Министр финансов США во вторник также предложил экономические стимулы в размере 1 триллиона долларов или более. Он предложил отправить американцам чеки на сумму 250 миллиардов долларов в конце апреля, а через четыре недели - второй набор чеков на аналогичную сумму, если ситуация в экономике останется тяжелой.