В Марокко бушевали два мощных торнадо

В центральной части Марокко 15 марта в районе города Уэд-Зем пронеслись несколько мощных торнадо, сообщает Stormnews.



Проявление непогоды сняли на видео местные жители. О пострадавших и причиненном ущербе очевидцы не сообщили, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.



Марокко - страна в северной Африке, омываемая водами Атлантического океана и Средиземного моря.

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