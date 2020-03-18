https://news.day.az/world/1213839.html В Марокко бушевали два мощных торнадо - ВИДЕО
В центральной части Марокко 15 марта в районе города Уэд-Зем пронеслись несколько мощных торнадо, сообщает Stormnews.
В Марокко бушевали два мощных торнадо - ВИДЕО
В центральной части Марокко 15 марта в районе города Уэд-Зем пронеслись несколько мощных торнадо, сообщает Stormnews.
Проявление непогоды сняли на видео местные жители. О пострадавших и причиненном ущербе очевидцы не сообщили, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
Марокко - страна в северной Африке, омываемая водами Атлантического океана и Средиземного моря.
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