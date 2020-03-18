В Иране от коронавируса излечилась 103-летняя женщина

Женщина в возрасте 103 лет выздоровела в Иране после заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщает агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Женщина 103 лет, заразившаяся коронавирусом, в провинции Семнан выздоровела", - заявил глава университета медицинских наук и здравоохранения Семнана, добавив, что пациентка находилась в больнице около недели.

Агентство Fars сообщает, что она стала самой старой женщиной, выздоровевшей в Иране.

С 19 февраля, когда власти Ирана впервые сообщили о коронавирусе, в стране зафиксировано более 17,3 тысячи случаев заражения вирусом, из которых более 1,1 тысячи - со смертельным исходом. Более 5,7 тысячи человек выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тысячи скончались.