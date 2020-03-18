https://news.day.az/world/1213857.html В каналах Венеции из-за отсутствия туристов завелись дельфины - ВИДЕО
В каналах Венеции из-за отсутствия туристов завелись дельфины - ВИДЕО
После недели карантина в Венеции стали замечать рыб и дельфинов в каналах города. Видеозаписи с наглядными изменениями в экологии жители выкладывают в социальные сети, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Отмечается, что вода в каналах стала прозрачной, чего давно не было.
Пользователи Twitter отметили позитивное влияние коронавируса на экологию и предложили регулярно останавливать всю деятельность, чтобы позволить природе "перезагрузиться".
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