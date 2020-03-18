В каналах Венеции из-за отсутствия туристов завелись дельфины

После недели карантина в Венеции стали замечать рыб и дельфинов в каналах города. Видеозаписи с наглядными изменениями в экологии жители выкладывают в социальные сети, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Отмечается, что вода в каналах стала прозрачной, чего давно не было.

Пользователи Twitter отметили позитивное влияние коронавируса на экологию и предложили регулярно останавливать всю деятельность, чтобы позволить природе "перезагрузиться".

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