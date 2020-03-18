https://news.day.az/world/1213884.html Украинский депутат заразился коронавирусом
Украинский депутат заразился коронавирусом
Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что у одного из парламентариев выявили коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Качура не назвал имени заболевшего, но отметил, что положительный результат на наличие COVID-19 подтвердили в Министерстве здравоохранения страны.
В ходе обсуждения один из членов комитета сказал, что инфекцию мог подхватить нардеп из депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов.
Согласно заявлению пресс-службы аппарата Рады в Facebook, Шахов отсутствовал на заседании согласительного совета депутатских фракций, как и на состоявшемся 17 марта внеочередном заседании парламента.
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