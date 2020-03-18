Деньги за билеты могут не вернуть в случае отмены Олимпийских игр

Деньги за билеты на Олимпийские игры в Токио могут не вернуть, если соревнования будут отменены из-за коронавируса. Об этом сообщает The Asahi Shimbun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В условиях при покупке билетов на Игры-2020 указано, что оргкомитет Олимпиады в Токио не несет ответственности за невыполнение своих обязательств, если это произошло из-за форс-мажорных обстоятельств. Указано, что под форс-мажор попадает в том числе "чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения". Именно этот пункт будет применяться, если Олимпиада будет отменена из-за коронавируса.

Как сообщает агентство Рейтер, данная новость стала одной из главных тем в социальных сетях в Японии. Пользователи ждут официальной информации по возможной отмене возврата стоимости билетов, если Олимпийские игры отменят из-за угрозы распространения коронавируса.

На данный момент продано 5,08 миллиона билетов на Олимпийские игры в Токио и 1,65 миллиона билетов на Паралимпиаду.

Международный олимпийский комитет (МОК) во вторник сообщил, что на данный момент не планирует переносить Олимпиаду-2020 в Токио из-за пандемии коронавирусной инфекции. МОК считает, что сейчас нет необходимости принимать радикальные решения о переносе Игр.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.