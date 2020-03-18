Внедорожник "раскидал" толпу пешеходов в России

Появились кадры страшной аварии в Новосибирске. Владелец внедорожника буквально снес людей на пешеходном переходе. Для водителей уже давно загорелся красный, на зебру выходит целая толпа. Но, кажется, лихач никого не замечает. Он начнет тормозить, только когда услышит громкие крики, но будет уже поздно, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Видимо, в шоке от того, что натворил, он продолжает давить на педаль газа. Пострадавшую он протащит по асфальту не меньше двадцати метров. Один из очевидцев пытается на ходу запрыгнуть в салон. Через пару секунд вдогонку бросаются еще несколько молодых людей.

В конце концов иномарка остановится. К этой минуте известно: в больницу с различными травмами попали две женщины. В каком состоянии был сам водитель, пока не сообщается.

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