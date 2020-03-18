https://news.day.az/world/1213894.html Главы МИД России и Китая обсудили подготовку к саммиту "пятерки" СБ ООН
Главы МИД России и Китая обсудили подготовку к саммиту "пятерки" СБ ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И обсудили в среду по телефону подготовку к саммиту лидеров государств - постоянных членов Совбеза ООН.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"Были также затронуты вопросы деятельности Совета Безопасности ООН под председательством КНР, подготовки к проведению саммита постоянных членов СБ, развития взаимодействия в формате Россия - Индия - Китай", - указали в дипломатическом ведомстве.
Лавров и Ван И также дали высокую оценку двустороннему сотрудничеству по борьбе с коронавирусом.
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