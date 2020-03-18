Британка показала, как смотреть фильм «Сумерки», чтобы было смешно

Жительница Лондона Пенни Банкс, известная на Reddit под ником misandrogyny, опубликовала отличный способ исправить фильм "Сумерки". Мы понимаем, что просмотр подростковой драмы про вампиров может привести к необратимым изменениям, но при помощи небольших манипуляций фильм становится интересно смотреть, передает Day.Az со ссылкой на maximonline.ru.

Пенни собралась посмотреть фильм со своими друзьями при помощи проектора. Но в качестве экрана они использовали плохо натянутую простыню, что привело к существенным искажениям лиц актеров. И, как оказалось, этого оказалось достаточно, чтобы стать одним из самых популярных роликов дня на Reddit.

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