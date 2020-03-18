Появилось видео изнутри коронавирусной больницы в Москве

Сотрудники инфекционной больницы в московской Коммунарке провели журналистам экскурсию по медучреждению и показали, как и где работают медики, передает Day.Az со ссылкой на Life.

На видео показана административная часть клиники, где нет пациентов и врачи могут ходить без масок и защитных костюмов. Здесь находятся столовая и комнаты для персонала, офисы, диагностические комнаты. В конце демонстрируется внешний вид зданий, а также надземный переход между лечебным и палаточным корпусами, где переодеваются и проводят дезинфекцию медработники.

По последним данным, в России - 147 зараженных коронавирусом, еще 17,9 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением.

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