Европу сковали гигантские пробки из-за коронавируса

Строгие меры контроля из-за коронавируса COVID-19 привели к гигантским пробкам на границах Германии, Литвы, Чехии, Хорватии, Бельгии и других стран. Об этом пишут Новости Mail.ru, передает Day.Az

Как сообщают информагентства, на некоторых пунктах пропуска грузовики выстроились в 50-километровые очереди.

Меры об ограничениях на границах приняли многие страны. Польша приостановила пограничное движение на белорусско-польском участке границы. Дания, Словения, Украина и Литва закрыли границы для иностранцев. Латвия, Эстония и Словакия закрыли пассажирские перевозки через границу. Чехия и Венгрия полностью закрыли границы. Беларусь ограничила пассажирское сообщение с рядом европейских стран.

Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европейский союз в связи с пандемией закрывает границы для иностранцев и "несущественных поездок" граждан ЕС. Союз будет давать приоритет для транспорта, необходимого для поддержания обеспечения непрерывности экономики.

Россия временно закрывает границы для иностранцев и лиц без гражданства. Стало также известно, что российские туристы не могут вернуться на родину из стран Латинской Америки и Азии из-за ограничения авиасообщения.