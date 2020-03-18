Распространение эпидемий спрогнозировали при помощи суперкомпьютера

Ученые из Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) разработали систему, которая может прогнозировать ход эпидемии при помощи суперкомпьютера. Об этом пишет агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Суперкомпьютер "Тяньхэ-1", который система использует для своей работы, может производить вычисления со скоростью 2,57 петафлопс, то есть выполнять 2,57 трлд. операций в секунду. С помощью этой системы исследователи уже смоделировали распространение эпидемии в отдельно взятом городе с населением 11 миллионов человек - именно столько человек живет в китайском городе Ухань, с которого в декабре 2019 года началось распространение пандемии коронавирусной инфекции.

Суперкомпьютер сможет в режиме реального времени просчитывать темпы распространения заболевания среди жителей, а также моделировать различные профилактические и карантинные меры и то, как они будут влиять на эпидемическую обстановку. Кроме того, он может просчитать риски возникновения новых вспышек эпидемии, если власти частично снимут карантин, или в процессе того, как постепенно будет восстанавливаться обычный рабочий режим.

Как отмечает Синьхуа, разработку уже опробовали на практике - ученые рассказали об этом в докладах для правительства страны.