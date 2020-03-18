В Лондоне могут ввести карантин

Британские власти могут в ближайшие дни ввести в Лондоне карантин для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщила в среду газета The Daily Telegraph со сслыкой на источники в офисе мэра Лондона Садика Хана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Они утверждают, что подобные ограничения можно будет воплотить в жизнь на основании законопроекта о чрезвычайных мерах в ответ на эпидемию, который должен быть принят парламентом на этой неделе.

Пока в Великобритании не введены никакие ограничения на перемещения граждан, как, например, в Италии или Испании. Между тем населению рекомендовано воздерживаться от контактов с окружающими и любых поездок без крайней необходимости. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон посоветовал британцам избегать мест скопления людей, походов на концерты, в кинотеатры и пабы.

Как пишет The Daily Telegraph, в правительстве страны опасаются, что эти рекомендации в целом будут проигнорированы населением и без введения обязательного карантина эффективно бороться с распространением вируса не получится.

По состоянию на 18 марта число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании выросло на 676, до 2626 человек. При этом, по оценкам главного санитарного врача Англии Криса Уитти и научного советника британского правительства Патрика Валланса, реальное число случаев может достигать 55 тыс. Число летальных исходов достигло 71.