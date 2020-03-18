США продлили на год исключения из пошлин на ряд товаров из Китая

Власти Соединенных Штатов приняли решение продлить еще на год сроки действия исключений из введенных ранее таможенных пошлин на ряд наименований импортируемой из Китая продукции. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Представитель США на торговых переговорах принял решение продлить срок действия некоторых исключений еще на 12 месяцев", - отмечается в документе.

Соответствующие пошлины на китайскую продукцию на общую сумму $34 млрд были введены 6 июля 2018 года. Тогда же правительство начало принимать заявки от американских компаний на включение некоторых наименований китайских товаров в список исключений. На сегодняшний день власти составили 10 таких перечней. В марте 2019 года был опубликован второй список, срок действия которого истекал 25 марта 2020 года, а теперь продлен до конца марта следующего года.

В данный список входят, в частности, молокоотсосы, устройства для очистки воды, блоки хранения данных, электроприводы, а также фильтры, предназначенные для удаления сульфитов из вина.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.