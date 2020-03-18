Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тыс.

Число инфицированных новым коронавирусом в мире превысило 200 тысяч, более 8 тысяч человек умерли. Такие данные привел в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ВОЗ поступили сообщения более чем о 200 тысячах случаев, свыше 8 тысяч человек умерли", - сказал он.