https://news.day.az/world/1213993.html Швейцария приостановила выдачу виз из-за коронавируса

Швейцария приостановила выдачу виз из-за коронавируса

В мире, 18 марта 2020 20:37 413
Швейцария приостановила выдачу виз из-за коронавируса

Федеральный совет (правительство) Швейцарии заявил о приостановке на три месяца выдачи шенгенских и национальных виз в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Федеральный совет приостанавливает выдачу шенгенских и национальных виз выходцам из третьих стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение будет действовать три месяца. Вместе с тем сохраняется возможность въезда на швейцарскую территорию для граждан этих стран "в исключительных случях".

По последним данным Федерального управления здравоохранения Швейцарии (ФУОЗ) от 17 марта, в стране зарегистрировано около 2650 случаев заражения коронавирусом, 19 человек умерли.

 

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

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