ВОЗ сообщила о начале тестирования вакцины против коронавируса

Начались первые тесты вакцины против COVID-19, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Первые тесты вакцины начались, всего 60 дней после того, как была выпущена генетическая последовательность вируса. Это невообразимое достижение. Мы рекомендуем исследователям по всему миру систематически проводить оценку экспериментальных лекарств", - сказал он.